Число уволившихся с военной службы в ФРГ выросло почти в пять раз по итогам года

В Германии почти в пять раз увеличилось число военных, уволившихся с контрактной службы после начала украинского конфликта. Об этом 6 января сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Если по итогам 2021 года в стране уволился 201 военный, то в 2022-м — 951, рассказали изданию в федеральном ведомстве по делам семьи и гражданского общества.

«Многие военнослужащие на фоне Украины и возможной эскалации обосновали увольнение тем, что они [при заключении контракта] не ожидали военного противостояния», — говорится в статье.

С 2011 года в Германии отменена всеобщая воинская обязанность. Сейчас численность армии в стране составляет 183 тыс. человек.

Уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль 30 декабря раскритиковала оснащение германской армии, поскольку, по ее мнению, большое количество вооружения передано Украине.

Ранее, 27 декабря, экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил «Известиям», что в настоящее время Вооруженные силы Германии находятся в самом плачевном состоянии за всё время существования после Второй мировой войны. По его словам, в оборонительной войне боеприпасов у Германии хватило бы всего на 82 часа.

Таким образом Гердт прокомментировал интервью председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман порталу RND, в котором та призвала выработать долгосрочную стратегию по оказанию военной помощи Украине.

До этого, в декабре, Германия поставила на Украину дополнительные снаряды для систем противовоздушной обороны IRIS-T. Также Берлин сообщил об отправке Киеву 20 бронетранспортеров Dingo и двух большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Киева на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Москва осуждает поставки вооружения украинской стороне. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, продолжая накачивать киевский режим оружием, Германия собственноручно сделала себя стороной конфликта на Украине.