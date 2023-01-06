В Индии при крушении учебного самолета погиб пилот и пострадал его стажер
Учебный самолет потерпел крушение в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, погиб пилот. Об этом сообщил 6 января телеканал NDTV.
По его данным, воздушное судно потерпело крушение 5 января, врезавшись в купол храма и дерево во время тренировочного вылета. При крушении самолета также пострадал летчик-стажер, он был госпитализирован в больницу.
По факту произошедшего начато расследование. По предположительным данным, причиной крушения стала плохая погода и туман в этом районе.
В ноябре прошлого года вертолет врезался в крышу жилого дома в городе Мельбурн на юго-востоке Австралии, пострадал пилот. По данным телеканала ABC, в момент падения вертолета на кровлю в доме никого не было. Выбраться пилот смог только с помощью прибывших спасателей. Для этого был задействован подъемный кран.
Известно, что этот пилот являлся на тот момент студентом, он совершал самостоятельный тренировочный полет из близлежащего аэропорта Мураббин в рамках подготовки к получению лицензии. В момент столкновения курсант выполнял маневр ухода на второй круг.