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В ДНР сообщили об уничтожении около роты украинских солдат за сутки

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении роты военных и боевой техники ВСУ
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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За прошедшие сутки российские войска уничтожили примерно роту украинских солдат. Об этом 6 января сообщила Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Помимо военных также были поражены 12 единиц автомобильной и бронированной техники, полевой склад вооружения и гаубица Д-30.

«Украинская сторона продолжает терроризировать мирное население республики, нанося массированные артиллерийские удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, которые не являются военными объектами», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Накануне Народная милиция сообщила об уничтожении более 50 украинских боевиков, а также ряда военной техники и вооружения противника, среди которых 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

До этого, 4 января, представитель американской администрации высокого ранга подтвердил, что ВС РФ добиваются постепенного нарастающего прогресса в боевых действиях в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР.

За день до этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства в Краматорске ДНР.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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