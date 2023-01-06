В ДНР сообщили об уничтожении около роты украинских солдат за сутки
За прошедшие сутки российские войска уничтожили примерно роту украинских солдат. Об этом 6 января сообщила Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).
Помимо военных также были поражены 12 единиц автомобильной и бронированной техники, полевой склад вооружения и гаубица Д-30.
«Украинская сторона продолжает терроризировать мирное население республики, нанося массированные артиллерийские удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, которые не являются военными объектами», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Накануне Народная милиция сообщила об уничтожении более 50 украинских боевиков, а также ряда военной техники и вооружения противника, среди которых 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
До этого, 4 января, представитель американской администрации высокого ранга подтвердил, что ВС РФ добиваются постепенного нарастающего прогресса в боевых действиях в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР.
За день до этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства в Краматорске ДНР.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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