Страны Запада не смогут бесконечно оказывать военную поддержку Украине, так как вооружения и боеприпасы необходимы и им для нужд собственной армии. Об этом заявила 6 января глава парижского аналитического центра Geopragma, полковник оперативного резерва французской армии Каролин Галактерос.

«Несомненно, что на Западе несколько устали от просьб президента Украины Владимира Зеленского. ‹...› У нас не безграничные военные арсеналы, которые нужны для наших собственных армий», — сказала она ТАСС.

Галактерос также указала, что страны Запада «оказались во власти собственного нарратива», изображая ситуацию так, будто украинская армия движется к победе.

«Однако, на мой взгляд, дело обстоит как раз наоборот, и реальная обстановка на фронте не имеет ничего общего с этой картиной», — отметила полковник.

Ранее в пятницу обозреватель польской газеты Mysl Polska Питер Уайт написал, что Киев «чуть ли не каждые полчаса» говорит о победе, в то время как в действительности украинские войска несут огромные потери. Он также подчеркнул, что Киев без финансирования Запада долго продержаться не сможет.

А Россия же, напротив, находится в хорошем экономическом состоянии и способна самостоятельно финансировать свои войска в ходе спецоперации, уточнил Уайт.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».