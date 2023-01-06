Жителя Крыма приговорили к 11 годам строгого режима за участие в террористической ячейке

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима жителя Крыма Эрнеса Аметова за участие в деятельности «Хизб ут-Тахрир» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Установлено, что подсудимый в 2016 году вступил в действующее на территории Республики Крым структурное подразделение запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир», — заявили в суде.

Как уточняет ИА «Крыминформ», суд установил, что мужчина принимал активное участие в мероприятиях группировки. В том числе он обучался методам пропаганды для вербовки местных жителей.

Аметова признали виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации») и ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ («Попытка насильственного захвата власти»).

23 ноября ФСБ показала кадры с места уничтожения членов ячейки украинских националистов, готовивших диверсию на военных и энергетических объектах в Воронежской области. При попытке задержания главаря ячейки и его двух сообщников националисты оказали вооруженное сопротивление правоохранителям, ответными действиями диверсанты были ликвидированы.