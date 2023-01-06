Реклама
Прямой эфир
Общество
Ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы
Армия
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ из РСЗО «Град»
Мир
Министры обороны США и Японии встретятся в Вашингтоне 11 января
Мир
Депутат Верховной рады обвинил Зеленского в попытке убить его
Спорт
Овечкин забросил 809-ю шайбу и сократил разрыв с рекордом Гретцки до 85 голов
Мир
Трампа выдвинули кандидатом на пост спикера палаты представителей США
Мир
В Ирландии ужаснулись размещением украинских беженцев
Мир
Минимум 10 человек пострадали из-за стрельбы во Флориде
Мир
Мельнику посоветовали бежать с Украины после его слов о России
Мир
Байден вновь оговорился и назвал Камалу Харрис президентом США
Спорт
Овечкин вышел на 16-е место в рейтинге лучших снайперов НХЛ
Спорт
Иностранцы восхитились выступлением Валиевой в образе Уэнсдей

Первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста установят в январе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Крымском мосту первые два пролета левой стороны автомобильной части установят в январе. Об этом в пятницу, 6 января, заявил Росавтодор.

Еще два пролета будут установлены в феврале.

Границы дозволившие: как 23 тонны груза с взрывчаткой провезли через пять стран
Стали известны организаторы и исполнители теракта на Крымском мосту

«Надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения для движения автотранспорта. В следующем месяце заменят еще два поврежденных пролета», — говорится в сообщении.

После этого рабочие установят ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия. Также будет нанесена разметка.

В сообщении отмечается, что ремонт объекта никак не влияет на движение транспорта.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

7 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты начали ремонтные работы на левой — автомобильной — части моста. Кроме того, он распорядился усилить меры досмотра автомобилей для того, чтобы уменьшить период ожидания разрешения на проезд для водителей. По словам Хуснуллина, работы идут четко по графику.

За два дня до этого было открыто движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета. В тот же день, 5 декабря, объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.

Полностью завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, планируется к 1 декабря 2023 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023