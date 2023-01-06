Первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста установят в январе

На Крымском мосту первые два пролета левой стороны автомобильной части установят в январе. Об этом в пятницу, 6 января, заявил Росавтодор.

Еще два пролета будут установлены в феврале.

«Надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения для движения автотранспорта. В следующем месяце заменят еще два поврежденных пролета», — говорится в сообщении.

После этого рабочие установят ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия. Также будет нанесена разметка.

В сообщении отмечается, что ремонт объекта никак не влияет на движение транспорта.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

7 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты начали ремонтные работы на левой — автомобильной — части моста. Кроме того, он распорядился усилить меры досмотра автомобилей для того, чтобы уменьшить период ожидания разрешения на проезд для водителей. По словам Хуснуллина, работы идут четко по графику.

За два дня до этого было открыто движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета. В тот же день, 5 декабря, объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.

Полностью завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, планируется к 1 декабря 2023 года.