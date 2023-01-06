Синоптики рассказали о погоде в Приморье в пятницу

В пятницу, 6 января, в Приморье не ожидается морозной погоды. Об этом пишет zr.media со ссылкой на прогноз синоптиков.

Осадков в большом количестве не прогнозируется. Ветер северо-западный. Средняя температура — от –15 до –3 градусов. Местами на дорогах образуется снежный накат и гололедица.

Во Владивостоке осадков не будет. В городе обещают переменную облачность и слабый северо-западный ветер. Температура воздуха составит от –3 до –5 градусов.

В Уссурийске ожидается –9 градусов. На дорогах — гололедица.

В Находке воздух прогреется до –1 градуса. Осадков не будет, ветер слабый.

Ранее, 5 января, Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за аномальных холодов, который будет действовать с 21:00 5 января до 21:00 7 января. Отмечается, что температура воздуха может опуститься на 9–17 градусов ниже климатической нормы.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что необычная траектория движения воздушных масс является причиной аномально холодной погоды в России.