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Мельнику посоветовали бежать с Украины после его слов о России

Пользователи Twitter посоветовали замглавы МИД Украины Мельнику бежать после поражения ВСУ
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler
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Пользователи Twitter 5 января посоветовали замминистра иностранных дел Украины Андрею Мельнику бежать из страны после его поста о России.

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В своем Twitter-аккаунте Мельник опубликовал фото с пробежки, которое подписал фразой: «Украина выигрывает все дипломатические баталии, в которых Россия скоро падет. Хорошего четверга».

Пользователь с ником PoeniTheHoem отметил, что Мельнику действительно нужно тренироваться, чтобы быть готовым бежать очень быстро и далеко.

«Вы давно доказали, что далеко не выдающаяся личность, при этом поддерживающая взгляды Бандеры. Вам не удастся распространить свою фашистскую идеологию по всему миру. Вам следует купить себе кроссовки для бега, потому что скоро они вам понадобятся, как и всей вашей банде», — написал другой комментатор.

AlexFis50505803 написал, что дипломату стоило бы заняться делом, а не публиковать смешные фотографии.

«Вы что, каждый день занимаетесь бегом трусцой? Интересно, к чему бы это», — сыронизировал еще один пользователь.

Также комментаторы отметили, что высказывания Мельника свидетельствуют о наличии на Украине волшебных грибов, а заодно и о том, что дипломатия в этой стране даже не начиналась.

Ранее, 21 декабря, Зеленский на встрече с американским президентом Джо Байденом предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед.

Между тем 26 декабря глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил о намерении Украины провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. В качестве возможного посредника Кулеба назвал генсека ООН Антониу Гутерриша.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга 28 декабря заявил об отсутствии мирного плана Украины, если в нем не учтены новые реалии — присоединенные к России новые регионы.

22 декабря президент России Владимир Путин оценил вероятность завершения конфликта на Украине переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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