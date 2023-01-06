Казахстанские спасатели эвакуировали 12 россиян из снежного заноса

Сотрудники департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области (ВКО) Казахстана вызволили из снежного заноса 12 граждан России, застрявших на автодороге в буран. Об этом в пятницу, 6 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Шемонаихинском районе. Группа из 12 человек застряла на автодороге республиканского значения «Усть-Каменогорск –Шемонаиха – граница РФ».

Спасатели добрались до попавших в беду россиян на высокопроходимом автомобиле «ТРЭКОЛ».

«Было эвакуировано из зоны опасности 12 граждан Российской Федерации, из них двое детей. Людей разместили в гостинице города Шемонаиха, где местными исполнительными органами организовано питание и обогрев», ― отметили в ведомстве.

В Казахстане уже несколько дней продолжаются снежные бури. По информации «Sputnik Казахстан», из-за непогоды были закрыты более 125 участков автомобильных дорог, в результате чего на блокпостах образовались заторы из порядка 600 машин. Только за 4 января спасатели эвакуировали 691 человека, в том числе 137 детей.

Ранее, 27 декабря, стало известно, что число жертв снежной бури в США достигло 63 человек. Больше всего людей погибло в городе Буффало, штат Нью-Йорк, и его окрестностях. По информации местных СМИ, число жертв из-за продолжающейся непогоды может только вырасти.

Более того, из-за бури в США почти 20 тыс. авиарейсов были отменены или задержаны.