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Иностранцы восхитились выступлением Валиевой в образе Уэнсдей

Читатели испанской газеты Marca восхитились выступлением Валиевой в образе Уэнсдей Аддамс
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Испанская газета Marca 5 января опубликовала в своем Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) видео российской фигуристки Камилы Валиевой в образе Уэнсдей на показательных прокатах чемпионата России. Читатели издания выразили свое восхищение в комментариях под постом.

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Запись набрала более 500 тыс. просмотров и 20 тыс. лайков.

«Ее талант впечатляет. А самое главное, что у фигуристки есть что-то, что выделяет ее на фоне других. Мои самые искренние поздравления!» — напиcал пользователь hosmanvargas.

Alfredoavilaclemente назвал Валиеву лучшей из всех, кого он когда-либо видел.

«Валиева лучшая в мире!» — согласились с ним другие комментаторы.

«Российские спортсмены превосходны в каждой из дисциплин. Они ни в чем не виноваты!» — прокомментировал видео yalislobo.

Ранее, 25 декабря, Валиева выступила в образе Уэнсдей из одноименного сериала Netflix на показательных прокатах чемпионата России, которые проходят в Красноярске. Для своего номера спортсменка примерила парик и черное пышное платье, которое носила героиня. Выступление фигуристка начала еще за бортом катка, после чего вышла на лед.

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