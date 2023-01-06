Иностранцы восхитились выступлением Валиевой в образе Уэнсдей

Испанская газета Marca 5 января опубликовала в своем Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) видео российской фигуристки Камилы Валиевой в образе Уэнсдей на показательных прокатах чемпионата России. Читатели издания выразили свое восхищение в комментариях под постом.

Запись набрала более 500 тыс. просмотров и 20 тыс. лайков.

«Ее талант впечатляет. А самое главное, что у фигуристки есть что-то, что выделяет ее на фоне других. Мои самые искренние поздравления!» — напиcал пользователь hosmanvargas.

Alfredoavilaclemente назвал Валиеву лучшей из всех, кого он когда-либо видел.

«Валиева лучшая в мире!» — согласились с ним другие комментаторы.

«Российские спортсмены превосходны в каждой из дисциплин. Они ни в чем не виноваты!» — прокомментировал видео yalislobo.

Ранее, 25 декабря, Валиева выступила в образе Уэнсдей из одноименного сериала Netflix на показательных прокатах чемпионата России, которые проходят в Красноярске. Для своего номера спортсменка примерила парик и черное пышное платье, которое носила героиня. Выступление фигуристка начала еще за бортом катка, после чего вышла на лед.