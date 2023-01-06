Global Times назвала причины грядущего раскола между США и Европой

Невыгодное положение Европы относительно США может поставить под угрозу единство коллективного Запада. Такое предположение в четверг, 5 января, высказал глава Транснационального фонда мира и исследований будущего Ян Оберг в статье для Global Times.

Он отметил, что энергетический кризис в Евросоюзе питает антиамериканские настроения, поскольку упадок спровоцировали многочисленные санкции в отношении РФ, введенные по инициативе Вашингтона. Усугубляет ситуацию тот факт, что американские производители экспортируют сжиженный газ в Европу по завышенным ценам.

Также, по словам Оберга, ЕС будет вынужден ослаблять связи с США, если государство возьмет курс на усиленную изоляцию и протекционизм после ухода действующего президента Джо Байдена или погрязнет во внутренних разборках.

Оптимальным решением проблемы автор статьи назвал грамотное сотрудничество без чьей-либо гегемонии. Он выразил надежду на то, что в тот момент, когда Запад окажется в критическом положении, остальной мир будет достаточно благоразумен, чтобы оказать поддержку нуждающимся государствам, не пренебрегая при этом собственными интересами.

Ранее, 20 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что конфликт на Украине оборачивается против США и в скором времени приведет к краху американской гегемонии в мире.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров назвал главным итогом года понимание того, кому можно верить, а кому нет. Он отметил, что большая часть мирового сообщества не поддерживает попытки стран Запада силой и санкциями утвердить свое доминирование в мире.

1 декабря Лавров заявил, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Тогда же он указал, что прежние отношения с Западом восстановить невозможно.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.