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Президент США Байден заявил, что конфликт на Украине находится на критически важном этапе

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Конфликт на Украине находится на критически важном этапе. В связи с этим Запад должен сделать всё, что в его силах, чтобы поддержать Киев. Об этом в четверг, 5 января, заявил президент США Джо Байден.

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«Мы должны делать всё возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», ― подчеркнул американский лидер.

Ранее в этот день стало известно, что президент Байден и канцлер Германии Олаф Шольц по результатам телефонных переговоров договорились совместно работать над передачей Киеву боевых машин пехоты (БМП) Bradley.

Кроме того, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер подтвердил, что официальная информация о предстоящих поставках США для Украины будет распространена уже в пятницу, 6 января. Также Штаты намерены обучить украинских военных работе с новыми образцами вооружений, а также поделиться рекомендациями по техобслуживанию.

По предварительным оценкам, очередной пакет помощи обойдется Вашингтону практически в $3 млрд. Это рекордная сумма на сегодняшний день.

Между тем 5 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на ежегодной конференции Норвежской конфедерации предприятий в Осло, что милитаризация Украины при помощи западных стран является необходимой, поскольку «оружие — путь к миру».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции России. В Москве неоднократно отмечали, что тем самым западные страны стремятся затянуть конфликт. Также отмечалось, что склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВС РФ.

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