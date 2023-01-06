Вместо предоставления финансовой помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому Франция могла бы модернизировать больницы. Об этом 5 января заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте.

«Представьте себе: мы бы выделяли 300 млн в месяц, которые отдаем Зеленскому, на нужды больниц: сколько жизней было бы спасено?» — написал Филиппо.

По его словам, такая сумма позволила бы решить все проблемы медицинских учреждений в стране.

Как считает политик, вместо финансовой и военной поддержке Киева необходимо стремиться к миру. Однако президент Франции Эммануэль Макрон и НАТО наоборот стремятся сохранить конфликт на Украине любой ценой, добавил Филиппо.

4 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Франция поставит Киеву AMX-10RC и бронированные машины Bastion.

Тогда же сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC. При этом читатели французского журнала Le Point раскритиковали решение Макрона. Москва также многократно указывала, что накачивание киевского режима западным оружием только затягивает конфликт и приближает НАТО к опасной отметке прямого столкновения с РФ.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 5 января заявила, что страна не считает, что поставки Киеву танков сделают Париж соучастником конфликта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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