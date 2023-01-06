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Ведущий Fox News обвинил США в нагнетании паники вокруг России

Ведущий Fox News Карлсон: США фабрикуют панику вокруг России в политических интересах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ведущий Fox News Такер Карлсон 4 января заявил, что США «фабрикуют панику» вокруг России и используют ее как политический инструмент.

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Как напомнил журналист, в 2016 году организация WikiLeaks обнародовала информацию о поручении кандидата в президенты Хиллари Клинтон своему офису оказать максимальное влияние на результаты выборов.

«Чтобы замять эту оплошность, кампания Клинтон заявила, что это сделала Россия, что русские хакнули серверы», — добавил Карлсон.

По словам ведущего Fox News, спецслужбы были в курсе, что это ложь. Однако «не сказали ни слова, так как выяснилось, что обвинения в сторону России — отличный политический инструмент». Карлсон сыронизировал, что теперь это стало стандартным ответом на любое происшествие в Вашингтоне.

Всё, что неугодно руководству США, называют «российской дезинформацией» и цензурируют. Так, Белый дом заблокировал тысячи Twitter-аккаунтов, которые, согласно заявлениям спецслужб, контролировались Россией. При этом оказалось, что информация, опубликованная с этих аккаунтов, просто не соответствовала государственной политике.

Карлсон назвал эти действия незаконными и нарушающими конституцию США.

Ранее, 26 декабря, Карлсон заявил, что обвинения в адрес России насчет взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» ― самая глупая ложь про Россию в 2022 году. По мнению телеведущего, за 2022 год в адрес Москвы было высказано много ложных утверждений и обвинений. Журналист также обвинил американские СМИ, «с серьезным лицом» освещавшие взрывы на газопроводах в этом ключе.

Ответственность за организацию аварии на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» Такер Карлсон возложил на администрацию действующего президента США Джо Байдена.

Также 16 ноября официальный представитель американского Совета национальной безопасности (СНБ) Эдриенн Уотсон сообщил, что США считают Россию ответственной за инцидент с упавшими ракетами в Польше вне зависимости от окончательных результатов расследования произошедшего.

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