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СВР уличила Англию в попытке обманом обвинить СССР в начале Мировой войны

СВР рассекретила бумаги о планах Лондона обвинить СССР в начале Второй мировой войны
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Фото: Global Look Press/Vuk Valcic
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Великобритания в начале Второй мировой войны вместе с Францией планировала выпустить так называемую «Голубую книгу», в которой детали англо-советских переговоров 1939 года выставляли бы СССР в таком ключе, будто именно его действия привели к началу глобального конфликта. Материалы также подавали бы Англию, Францию и Польшу как ни в чем не виновных. Об этом говорится в документах из рассекреченных архивов, опубликованных 6 января Службой внешней разведки России (СВР) на сайте Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина..

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«Книга эта будет состоять из ряда специально подобранных и фальсифицированных «документов», которые должны будут, по мнению «островитян» доказать миру, что в то время, как «Англия честно вела переговоры с советским Союзом и намеревалась заключить пакт, ― большевики все время вели двойную игру и подписанием советско-немецкого договора развязали европейскую войну», ― говорится в агентурном сообщении.

Отмечается, что авторам книги нужно было по сути выдать «белое за черное». Публикация документа была запланирована на декабрь 1939 года, но ее отложили до приезда в Лондон посла Великобритании в СССР Уильяма Сидса.

По версии советской разведки, выход, однако, отложили и после, поскольку Франция хотела переделать текст, чтобы она стала еще более антисоветской.

Ранее, 20 декабря, СВР опубликовала рассекретила документы, в которых говорилось о планах Парижа и Лондона совместно атаковать Советский союз во время советско-финской войны в 1940 году. Европейские страны планировали настроить финское население против Москвы и тем самым ослабить фронт и затянуть войну.

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