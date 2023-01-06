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В Белоруссии предложили узаконить изъятие зарубежной собственности

Белоруссия в качестве ответной меры намерена изымать собственность недружественных стран
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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Белорусские власти смогут принудительно изымать собственность иностранных государств, если те будут совершать в отношении Минска недружественные действия. Об этом говорится в тексте закона «Об изъятии имущества», опубликованного в пятницу, 6 января, на Национальном правовом интернет-портале.

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Закон направлен на защиту экономической безопасности и стабильности Белоруссии, а также на защиту прав ее граждан и организаций. Решение о необходимости конфискации иностранного имущества должен будет принимать Совет Министров республики.

«Основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий», ― говорится в тексте документа.

Отмечается, что изъятие объектов иностранной собственности должно быть пропорциональным, прозрачным и соответствовать национальным целям.

Изъятые денежные средства предполагается перечислять с государственный бюджет. Земельные участки или объекты, расположенные на них, предлагается передавать лицам или организациям, которые определит своим решением суд.

Ранее, 19 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции против Минска и Москвы начали затухать по причине, что ограничения ударили по их же инициаторам «бумерангом». Он подчеркнул, что от санкций сильнее всего пострадали простые люди и бизнес, а не те, кто эти ограничения ввел.

14 декабря Нижняя палата парламента Белоруссии приняла в двух окончательных чтениях законопроект, который разрешает лишать белорусского гражданства лиц, осужденных за экстремизм. Документ направлен на обеспечение национальной безопасности и решение задач в сфере миграционной политики.

Западные страны начали вводить санкции против России и Белоруссии в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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