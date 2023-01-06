В Белоруссии предложили узаконить изъятие зарубежной собственности

Белорусские власти смогут принудительно изымать собственность иностранных государств, если те будут совершать в отношении Минска недружественные действия. Об этом говорится в тексте закона «Об изъятии имущества», опубликованного в пятницу, 6 января, на Национальном правовом интернет-портале.

Закон направлен на защиту экономической безопасности и стабильности Белоруссии, а также на защиту прав ее граждан и организаций. Решение о необходимости конфискации иностранного имущества должен будет принимать Совет Министров республики.

«Основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий», ― говорится в тексте документа.

Отмечается, что изъятие объектов иностранной собственности должно быть пропорциональным, прозрачным и соответствовать национальным целям.

Изъятые денежные средства предполагается перечислять с государственный бюджет. Земельные участки или объекты, расположенные на них, предлагается передавать лицам или организациям, которые определит своим решением суд.

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