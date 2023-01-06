«Ъ» оценил перспективы российско-американских отношений в 2023 году

Состоянию российско-американских отношений в конце 2022 — начале 2023 года сложно дать однозначную характеристику: по большей части взаимодействие заморожено, однако остаются «лазейки» для продуктивных контактов. Такая точка зрения приводится в материале газеты «Коммерсантъ» от 5 января.

Отмечается, что критическим моментом стало признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик и объявление о начале спецоперации. После этого президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин оборвали связи, и дальнейшая коммуникация сторон проходила на уровне представителей спецслужб и военных ведомств.

Более успешным 2022 год оказался для дипломатов: им удалось реализовать два обмена заключенными. Так, в конце апреля летчик Константин Ярошенко и студент Тревор Рид вернулись каждый в свой дом. Позже, 8 декабря, процесс повторился с участием Виктора Бута и Бриттни Грайнер.

Несмотря на то, что почва для обмена подготавливалась еще до обострения украинского кризиса, сам факт того, что инициатива была реализована в столь непростых обстоятельствах, дает надежду на то, что дипломатические каналы связи продолжат работать в наступившем году. Еще одним значимым событием в данном контексте стало назначение нового посла США в Москве — эту должность заняла Линн Трейси, специалист по России. Она заявила, что планирует работать над диалогом по стратегической стабильности и продолжать линию обмена заключенными.

«Так или иначе, в новый 2023 год Россия и США входят в состоянии, когда перспективы отношений двух крупнейших ядерных держав остаются туманными, но совершенно очевидно, что их будущее неразрывно связано с развитием конфликта на Украине», — подытожил автор статьи.

Ранее, 26 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о невозможности поддерживать отношения с администрацией американского президента Джо Байдена. По его словам, Белый дом проводит конфронтационный антироссийский курс, декларируя в качестве своей цели нанесение России стратегического поражения. Он подчеркнул, что при выстраивании диалога в любых обстоятельствах РФ исходит из принципа взаимности.

До этого, 23 декабря, посол РФ в США Анатолий Антонов сравнил состояние российско-американского диалога с «ледниковым периодом». Он подчеркнул, что контакты с представителями американской администрации носят эпизодический характер.

Тогда же директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев отметил, что отношения России и США находятся «на последнем издыхании».