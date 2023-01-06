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Юрист рассказал о возможности вернуть ненужный подарок

Юрист Поздняков: вернуть ненужный подарок можно, если он приобретался в интернет-магазине
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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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Россияне могут в ряде случаев вернуть свой новогодний подарок, если вдруг он оказался не нужен или не понравился. Об этом в пятницу, 6 января, рассказал агентству «Прайм» юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

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Прежде всего, граждане могут воспользоваться законом «О защите прав потребителей», предусматривающим возможность вернуть товар в течение 14 дней. Причины для этого могут быть разные: не тот размер, фасон, габариты, комплектация и др. То же самое можно сделать и с подарочными сертификатами.

«Но есть целый ряд товаров, которые вернуть по указанным выше причинам нельзя. Это так называемые невозвратные товары. Их магазин примет назад только в том случае, если обнаружится недостаток (брак). В ряде случаев ― только после экспертизы, которая подтвердит, что владелец не виновен в повреждении», ― отметил эксперт.

Например, еду можно вернуть, только если она просрочена. Бытовую технику и электронику примут обратно лишь в случае заводского брака.

Такая же ситуация с бельем, чулочно-носочными изделиями, предметами личной гигиены, некоторыми печатными изданиями, а также автомобилями, мотовелотоварами и мебелью. Вернуть их получится лишь в случае, если нашелся дефект или доказательство фальсификации.

«Вернуть животное в зоомагазин можно в том случае, если оказалось, что оно больно или имеет другие физиологические особенности, о которых продавец не рассказал. Также можно его вернуть, если о нем была сообщена некорректная информация (например, о породе), но это придется доказать. Поэтому стоит много раз подумать перед тем, как покупать животное в подарок», ― добавил Поздняков.

Юрист обратил внимание на то, что для возврата желательно, но необязательно иметь в наличии чек. При знании дня и примерного времени покупки его можно будет восстановить.

Однако данный список неактуален, если товар покупался в интернет-магазине. Для возврата покупка только должна сохранить товарный вид и потребительские свойства.

Ранее, 26 декабря, стало известно, что на Новый год в 2022 году россияне больше всего хотели бы получить деньги. Такой подарок был бы наиболее желанным почти для 48,5% участников опроса платформы Webbankir. Еще 21,4% были бы рады полезным в быту вещам для дома в качестве подарка на Новый год. Еще порядка 17,6% назвали ювелирные украшения своим самым желанным сюрпризом в праздник.

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