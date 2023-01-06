ООН приостановила расследование по факту обстрела изолятора в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в четверг, 5 января, сообщил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Отмечается, что на решение генсека ООН Антониу Гутерриша повлияло отсутствие необходимых условий для реализации инициативы.

«У нас было политическое соглашение, но для такой сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа от обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их, и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем», — пояснил Дюжаррик.

Вместе с тем он добавил, что при более благоприятных обстоятельствах расследование может быть возобновлено.

Как заметил российский сенатор Алексей Пушков, такой поворот событий заставляет усомниться в беспристрастности ООН. По его мнению, отказ от следственных мероприятий связан с тем, что в организации доминируют США и лояльные им Западные государства.

29 июля 2022 года следственный изолятор, где содержались украинские военнопленные, попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда сообщалось о 50 погибших и 193 раненых. Впоследствии, 19 сентября, врио главы ДНР Денис Пушилин связал обстрел СИЗО с попыткой Киева убрать свидетелей.

Следственный комитет России 5 августа объявил о расследовании обстоятельств обстрела украинской стороной колонии в Еленовке. Было установлено, что для удара использовалась американская реактивная система залпового огня HIMARS. Кроме того, точность и кучность попадания ракет, а также иные обстоятельства, по версии ведомства, указывали на спланированный характер атаки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято после того, как власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве на фоне обострения ситуации в регионе.

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