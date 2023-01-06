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Генсек ООН Гутерриш распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР

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ООН приостановила расследование по факту обстрела изолятора в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в четверг, 5 января, сообщил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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Отмечается, что на решение генсека ООН Антониу Гутерриша повлияло отсутствие необходимых условий для реализации инициативы.

«У нас было политическое соглашение, но для такой сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа от обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их, и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем», — пояснил Дюжаррик.

Вместе с тем он добавил, что при более благоприятных обстоятельствах расследование может быть возобновлено.

Как заметил российский сенатор Алексей Пушков, такой поворот событий заставляет усомниться в беспристрастности ООН. По его мнению, отказ от следственных мероприятий связан с тем, что в организации доминируют США и лояльные им Западные государства.

29 июля 2022 года следственный изолятор, где содержались украинские военнопленные, попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда сообщалось о 50 погибших и 193 раненых. Впоследствии, 19 сентября, врио главы ДНР Денис Пушилин связал обстрел СИЗО с попыткой Киева убрать свидетелей.

Следственный комитет России 5 августа объявил о расследовании обстоятельств обстрела украинской стороной колонии в Еленовке. Было установлено, что для удара использовалась американская реактивная система залпового огня HIMARS. Кроме того, точность и кучность попадания ракет, а также иные обстоятельства, по версии ведомства, указывали на спланированный характер атаки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято после того, как власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве на фоне обострения ситуации в регионе.

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