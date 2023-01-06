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Вильфанд назвал 2022-й одним из самых теплых годов за историю наблюдений

В России 2022 год стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Среднегодовая температура в России за 2022 год стала второй в списке самых высоких в истории метеорологических наблюдений в стране. Об этом 6 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

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По словам Вильфанда, 2022 год оказался аномально теплым, среднегодовая температура в России, усредненная по всем городам и месяцам, составила –1 градус.

«Теплее был только 2020 год, но он был совершенно уникальный. Это единственный год, когда средняя температура по всей России оказалась положительной. Наша страна северная всё-таки, поэтому это и удивительно», ― отметил глава Гидрометцентра России.

Он добавил, что самые заметные температурные аномалии замеряли в европейской части России, на севере Урала, а также в Сибири и Якутии.

Ранее, 1 января, директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин заявил, что в 2023 году в России будут чаще наблюдаться экстремальные погодные явления. Например, на северо-западе страны будут наблюдаться штормовые ветра и метели, а в Москве, наоборот, сокращаться.

Кокорин отметил, что в целом 2023 год может стать теплее предыдущего, но этот момент зависит от того, что будет происходить с течениями Тихого океана и их температурой. По его мнению, эта тенденция может продолжиться и в 2024 году.

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