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Бывший премьер Дагестана Магомед Абдулаев погиб в результате ДТП

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Фото: Правительство Дагестана
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Бывшего председателя правительства Дагестана Магомеда Абдулаева насмерть сбила машина. Об этом в пятницу, 6 января, сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

Авария произошла накануне вечером на улице Магомеда Гаджиева в Махачкале. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-21214 сбил 61-летнего Абдулаева, который переходил дорогу вне установленной зоны.

Пострадавший скончался от полученных травм в больнице.

Магомед Абдулаев родился 18 июня 1961 года в Дагестане. Окончил юридический факультет Государственного дагестанского факультета, с 1998 года по 2000 годы был профессором кафедры теории права и государства Санкт-Петербургского государственного университета МВД. Занимал должность председателя правительства Республики Дагестан с 20 февраля 2010 по 30 января 2013 года.

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