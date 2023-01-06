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На Украине оправдали плохую дисциплину в армии «подстрекателями»

Глава Минобороны Украины Резников: плохая дисциплина ВСУ вызвана подстрекателями
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Фото: Global Look Press/Ashley Chan
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Военные неудачи украинской армии вызваны во многом из-за «проплаченных подстрекателей». Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников интернет-изданию «Страна.ua» в пятницу, 6 января.

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Отмечается, что украинское оборонное ведомство законодательно ужесточило наказание для военнослужащих за преступления, чтобы побороть эту тенденцию.

«Это (закон об усилении ответственности. ― Ред.) была инициатива военных, потому что есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности. То есть принцип неотвратимости наказания не работал на этом моменте», ― пояснил министр обороны Украины.

25 декабря подполковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о необходимости ужесточения наказания для украинских военных из-за массовых случаев дезертирства в рядах армии Украины.

В то же время 24 декабря директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что командование ВСУ выбирает достаточно спорные методы по укреплению боевого духа среди своих подчиненных.

По мнению Денисова, ужесточение наказаний для военнослужащих может лишь, наоборот, ухудшить их морально-психологическое состояние.

19 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал проблему массового неисполнения приказов и бегства среди служащих ВСУ. По его словам, усиление ответственности военнослужащих за это — нужная в настоящий момент мера. Залужный добавил, что утраченные из-за дезертирства позиции ВСУ «приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой».

Специальная операция РФ по защите гражданского населения Донбасса, которая стартовала 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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