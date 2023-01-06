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Пушков прокомментировал остановку расследования ООН обстрела Еленовки

Пушков усомнился в способности ООН проводить беспристрастные расследования
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Южного военного округа
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Отказ ООН от расследования по факту обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) СИЗО в Еленовке демонстрирует западоцентричность международной организации. Такое мнение в пятницу, 6 января, высказал сенатор Алексей Пушков.

Следующая — установка: российские войска нашли тактику для борьбы с HIMARS
Только за последние два дня украинские формирования потеряли десять РСЗО западного производства

«Никто ничего другого и не ожидал. ООН не может проводить беспристрастные расследования в условиях, когда более 20% ее бюджета оплачивается США, а в аппарате доминируют выходцы из западных или близких к Западу стран», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что Генсек ООН Антониу Гутерриш принял решение расформировать миссию, которая должна была заниматься изучением инцидента с обстрелом СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР). Причиной стало отсутствие необходимых гарантий безопасности и доступа.

Отмечается, что в более благоприятных условиях расследование может быть возобновлено.

29 июля 2022 года следственный изолятор, где содержались украинские военнопленные, попал под удар ВСУ. Тогда сообщалось о 50 погибших и 193 раненых. Впоследствии, 19 сентября, врио главы ДНР Денис Пушилин связал обстрел СИЗО с попыткой Киева убрать свидетелей.

Следственный комитет России 5 августа объявил о расследовании обстоятельств обстрела украинской стороной колонии в Еленовке. Было установлено, что для удара использовалась американская реактивная система залпового огня HIMARS. Кроме того, точность и кучность попадания ракет, а также иные обстоятельства, по версии ведомства, указывали на спланированный характер атаки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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