В Пентагоне оценили вероятность поставок Украине танков Abrams

США в среднесрочной и долгосрочной перспективе будут рассматривать все варианты военной помощи Украине. Об этом в четверг, 5 января, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

В ходе брифинга один из журналистов спросил, могут ли в дальнейшем США поставить Украине танки Abrams после передачи Киеву боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Райдер подчеркнул, что у него в настоящий момент нет никаких дополнительных объявлений.

«Еще раз повторю, что завтра мы готовы объявить о новом пакете помощи. Мы будем рассматривать все имеющиеся варианты в среднесрочной и долгосрочной перспективе», ― добавил представитель американского минобороны.

Помимо этого, Райдер заявил, что 6 января США анонсируют новый план военной помощи Украине.

Отмечается, что в поставки войдет около 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Вашингтон намерен обучить украинских военнослужащих работе с данной техникой и дать им рекомендации по техобслуживанию.

Также сообщалось, что очередная поставка обойдется Вашингтону практически в $3 млрд. Это будет самым большим пакетом помощи для Киева.

Ранее в этот день газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника написала, что Вашингтон не будет поставлять Киеву танки Abrams по техническим причинам.

Так, администрация президента США объясняет свой отказ тем, что танки работают на турбинном двигателе, «с огромной скоростью» расходующим топливо. Более того, Abrams склонны к поломкам и поэтому требуют огромного опыта в обслуживании.

США и союзники нарастили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президентом России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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