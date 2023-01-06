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Путин поручил ввести режим прекращения огня на линии соприкосновения с 12:00 6 января

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В период с 12:00 6 января до 24:00 7 января в зоне проведения спецоперации будет действовать режим прекращения огня. Соответствующий указ российского президента Владимира Путина был опубликован на официальном сайте Кремля в четверг, 5 января.

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«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести <...> режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — говорится в распоряжении главы государства.

Отмечается, что Москва призвала Киев к аналогичным мерам, чтобы дать мирному населению возможность посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова.

Впрочем, по словам врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, речь идет о прекращении инициативного огня и отказе от наступательных действий, однако в случае провокаций со стороны украинских боевиков Вооруженные силы России будут вынуждены дать ответ.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал решение Москвы о временном прекращении огня и подчеркнул, что Киев согласится на любые перемирия только после полного вывода войск РФ. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков усомнился в том, что Подоляк выражал точку зрения украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения СВО. Инициатива была отвергнута и в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил о нежелании обсуждать с РФ возможности прекращения огня.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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