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Пентагон оценил вероятность открытия «нового фронта» в Белоруссии

Пентагон не увидел признаков подготовки России к наступлению на Украину из Белоруссии
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Фото: commons.wikimedia.org/David B. Gleason from Chicago, IL
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В настоящий момент нет признаков подготовки наступления российских вооруженных сил на Украину с территории Белоруссии. Такое заявление в четверг, 5 января, сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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«Прямо сейчас нет признаков... что русские намерены использовать ее (Белоруссию. ― Ред.) как новый фронт. Но опять-таки мы продолжаем отслеживать ситуацию очень пристально, и, насколько я знаю, тем же заняты украинцы», ― отметил он.

Ранее в этот день в пресс-службе министерства обороны Белоруссии анонсировали наращивание региональной группировки сил Белоруссии и России для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Также в ведомстве сообщили о планах Минска и Москвы провести совместные летно-тактические учения сил.

Помимо этого, в погранкомитете Белоруссии заявили, что украинские военные продолжают проводить провокации с использованием оружия на украинско-белорусской границе. Украинские боевики, по заявлению белорусской стороны, наводили оружие в стороны белорусских военных и показывали тем оскорбительные жесты.

19 декабря в ходе переговоров в Минске президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

Путин заявил, что Россия продолжит готовить экипажи самолетов Белоруссии, несущих ядерные боеприпасы. По его словам, самолеты остались у Минска с советских времен.

По итогам российско-белорусских переговоров стало также известно, что Белоруссия поставила на боевое дежурство системы С-400 и комплексы «Искандер», полученные от России.

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