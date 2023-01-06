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Появилось видео момента аварии на Севастопольском проспекте в Москве

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Фото: Прокуратура города Москвы
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Прокуратура 5 января опубликовала видео, на котором видно, что виновником ДТП на Севастопольском проспекте в Москве стал мужчина за рулем Porsche Cayenne.

Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda, а затем и Volkswagen.

Также в распоряжении «Известий» появились новые кадры с места аварии. На них видно, что передняя часть автомобиля Porsche Cayenne сильно повреждена.

Ранее в этот день на Севастопольском проспекте произошло массовое ДТП.

По данным «Известий», пострадали восемь человек. При этом известно, что несколько человек оказались заблокированы в автомобилях. В МВД подтвердили эту информацию. Уточняется, что среди пострадавших один ребенок.

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