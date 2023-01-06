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Мирный житель погиб при обстреле Таврийска со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Таврийск в Херсонской области погиб мирный житель, еще два человека пострадали. Об этом в четверг, 5 января, сообщила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

«При каждом попадании снаряда город вздрагивает»
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«Сегодня вечером был обстрелян Таврийск. К несчастью, один человек погиб. Двое местных жителей получили осколочные ранения. Бригада скорой оказала пострадавшим экстренную медицинскую помощь», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что раненые были госпитализированы в одну из местных больниц для дальнейшего лечения.

Ранее, 29 декабря, сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, в результате которого пострадали два человека. Один из снарядов попал в гараж, из-за чего загорелся автомобиль и пострадал мужчина. Второй снаряд попал в мебельный магазин «Властелин», где находился охранник.

Кроме того, после атаки город был полностью обесточен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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