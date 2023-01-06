Полянский осудил отказ Киева от режима прекращения огня в Донбассе

Отказом от рождественского режима прекращения огня в зоне спецоперации Киев подтверждает, что готов жертвовать своими людьми в угоду геополитических игр западных стран. Такое заявление в четверг, 5 января, сделал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Еще одно напоминание о том, с кем мы сражаемся на Украине, ― с безжалостными националистами-преступниками, которые готовы пожертвовать своей страной и своим населением ради западных геополитических игр, у которых нет уважения к святыням», ― подчеркнул Полянский в своем Twitter.

Ранее в этот день официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации всегда выступают за любое прекращение огня и поприветствовали инициативу российской стороны.

В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал решение Москвы о временном прекращении огня и подчеркнул, что Киев согласится на любые перемирия только после полного вывода войск РФ.

Помимо этого, инициативу отвергли и в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о нежелании обсуждать с РФ возможности прекращения огня.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что Подоляк выражал точку зрения украинского лидера Владимира Зеленского.

Президент России Владимир Путин 5 января поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января. Российская сторона призвала Украину ответить взаимно и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество.

Также 5 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения СВО.

Специальная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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