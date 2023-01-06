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В Испании два человека погибли при крушении легкого самолета

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Фото: EFE
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Легкий двухместный самолет разбился в провинции Мурсия в Испании — находившиеся на борту пилот и пассажир погибли. Об этом в четверг, 5 января, сообщает агентство EFE.

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Воздушное судно рухнуло на территории аэродрома, примерно в 500 м от места взлета. Прибывшим на место крушения сотрудникам полиции и пожарным удалось найти обломки самолета и тела мужчин 54 и 47 лет.

Ранее, 28 декабря, пассажирский самолет разбился на аэродроме Сен-Понс во Франции, после чего началось возгорание. Один человек погиб, еще трое получили сильные ожоги.

До этого, 26 декабря, сообщалось, что в аэропорту Могадишо в Сомали загорелся самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. Во время выруливания воздушное судно задело крылом один из объектов аэропорта, в результате чего начался пожар. Пассажиры и члены экипажа смогли безопасно покинуть самолет.

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