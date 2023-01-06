Лыжник погиб после столкновения на спуске с горы Эльбрус

Следователи Кабардино-Балкарской Республики начали доследственную проверку после того, как лыжник погиб при спуске с горы Эльбрус. Об этом в четверг, 5 января, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СК РФ).

По информации ведомства, мужчина 1979 года рождения во время спуска нарушил требования и выехал за четко обозначенные ограждения трассы. Затем он набрал большую скорость и не смог разъехаться с другим спортсменом, который, предположительно отдыхал вне спуска.

В результате столкновения вылетевший за ограждения лыжник получил травмы, от которых скончался. Второй участник инцидента в настоящий момент находится в больнице, угрозы для его жизни нет.

Следователи продолжают выяснение обстоятельств инцидента. Судебно-медицинская экспертиза проведет исследование тела погибшего.

Ранее, 3 января, группа туристов подралась на горнолыжном курорте «Горки Город» в Красной Поляне. По предварительной информации, причиной потасовки стала перепалка в очереди на подъемник.

Из-за теплой погоды на трассе «Черная пирамида» работали только два подъемника, из-за чего туристы могли ждать своей очереди до 50 минут.