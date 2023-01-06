Минобороны рассказало о подвигах российских военных в ходе СВО

Минобороны России 6 января сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Как сообщили в военном ведомстве, командир отделения реактивного артиллерийского взвода сержант Алишер Шаукенбаев выполнял боевую задачу по удержанию важного стратегического населенного пункта. Противник превосходящими силами предпринял попытку выбить российские войска с занимаемых позиций.

При поддержке артиллерии и минометов Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские подразделения силами пехоты и бронетанковой группы. Находясь под огнем противника, Шаукенбаев в кратчайшие сроки сориентировался в сложившейся обстановке, выбрал место для расположения машины управления командира расчета, а также позиции для стрельбы боевых машин, обеспечил их безопасную подготовку к стрельбе.

Благодаря профессиональным действиям Шаукенбаева и его товарищей, огнем расчета была уничтожена боевая машина пехоты и бронированный автомобиль ВСУ. Всего силами артиллерийского дивизиона было ликвидировано более пяти единиц военной техники, а также большое количество живой силы, что заставило противника отступить.

Благодаря своевременным и грамотным действиям Шаукенбаева и всего реактивного артиллерийского дивизиона удалось сорвать планы ВСУ, нанести им серьезное поражение и не допустить прорыва российской линии обороны.

Также отметили заслуги подполковника Артема Казанцева, который вместе с группой российских военнослужащих выполнял специальные задачи. Украинские боевики, стремясь восстановить контроль над утраченным населенным пунктом, подвергли поселок массированному минометному обстрелу. Быстро сориентировавшись в ситуации Казанцев эвакуировал группу в безопасное место. Двигаясь в укрытие, военнослужащий получил ранение из-за разорвавшегося рядом снаряда.

Казанцев, несмотря на полученную от взрыва контузию, вывел военнослужащих из-под обстрела. Благодаря действиям подполковника потерь в вверенной ему группе удалось избежать. После того как минометные позиции ВСУ были подавлены огнем российской артиллерии, Казанцев вместе с группой продолжили выполнять поставленные задачи.

Ранее, 5 января, Народная милиция Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) сообщила, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 50 человек, а также ряд единиц военной техники и вооружения, среди которых 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали более 40 бойцов ВСУ на купянском направлении, а также два автомобиля. Кроме того, была уничтожена группа украинских диверсантов в Харьковской области.

В тот же день военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) — «Отважные» — уничтожили несколько единиц украинской бронетехники при попытке украинских боевиков продвинуться к городу Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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