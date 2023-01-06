Реклама
Прямой эфир
Мир
Палата представителей США в восьмом туре опять не смогла избрать спикера
Мир
Советник главы офиса президента Украины отверг идею России о прекращении огня
Мир
Москва призвала Киев дать людям возможность прийти на службы в Рождество
Мир
В офисе генсека ООН отреагировали на арест журналиста «Sputnik Литва»
Мир
В новый пакет военной помощи Украине от США войдут 50 БМП Bradley
Мир
На Украине констатировали потерю 90% ветровой генерации страны
Мир
ФРГ присоединилась к инициативе США по отправке ПВО Patriot на Украину
Армия
Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января
Мир
Rebelion узнал о намерении США повторить «трюк» с Минскими соглашениями
Политика
В Кремле оценили слова Подоляка о режиме прекращения огня на Рождество
Мир
Пушилин предупредил об ответе РФ на нарушения ВСУ режима прекращения огня
Мир
Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив
Сюжет:

Минобороны рассказало о подвигах российских военных в ходе СВО

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России 6 января сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Затишье без бури: как могут развиваться события в зоне СВО в начале января
В канун Нового года из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих

Как сообщили в военном ведомстве, командир отделения реактивного артиллерийского взвода сержант Алишер Шаукенбаев выполнял боевую задачу по удержанию важного стратегического населенного пункта. Противник превосходящими силами предпринял попытку выбить российские войска с занимаемых позиций.

При поддержке артиллерии и минометов Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские подразделения силами пехоты и бронетанковой группы. Находясь под огнем противника, Шаукенбаев в кратчайшие сроки сориентировался в сложившейся обстановке, выбрал место для расположения машины управления командира расчета, а также позиции для стрельбы боевых машин, обеспечил их безопасную подготовку к стрельбе.

Благодаря профессиональным действиям Шаукенбаева и его товарищей, огнем расчета была уничтожена боевая машина пехоты и бронированный автомобиль ВСУ. Всего силами артиллерийского дивизиона было ликвидировано более пяти единиц военной техники, а также большое количество живой силы, что заставило противника отступить.

Благодаря своевременным и грамотным действиям Шаукенбаева и всего реактивного артиллерийского дивизиона удалось сорвать планы ВСУ, нанести им серьезное поражение и не допустить прорыва российской линии обороны.

Также отметили заслуги подполковника Артема Казанцева, который вместе с группой российских военнослужащих выполнял специальные задачи. Украинские боевики, стремясь восстановить контроль над утраченным населенным пунктом, подвергли поселок массированному минометному обстрелу. Быстро сориентировавшись в ситуации Казанцев эвакуировал группу в безопасное место. Двигаясь в укрытие, военнослужащий получил ранение из-за разорвавшегося рядом снаряда.

Казанцев, несмотря на полученную от взрыва контузию, вывел военнослужащих из-под обстрела. Благодаря действиям подполковника потерь в вверенной ему группе удалось избежать. После того как минометные позиции ВСУ были подавлены огнем российской артиллерии, Казанцев вместе с группой продолжили выполнять поставленные задачи.

Ранее, 5 января, Народная милиция Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) сообщила, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 50 человек, а также ряд единиц военной техники и вооружения, среди которых 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали более 40 бойцов ВСУ на купянском направлении, а также два автомобиля. Кроме того, была уничтожена группа украинских диверсантов в Харьковской области.

В тот же день военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) — «Отважные» — уничтожили несколько единиц украинской бронетехники при попытке украинских боевиков продвинуться к городу Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023