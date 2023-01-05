В Вашингтоне рассматривают возможность передачи Киеву снятой с вооружения техники. Об этом 4 января сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«В Вашингтоне начались переговоры за закрытыми дверями об извлечении из бункеров боеприпасов времен холодной войны и их модернизации, достаточной для того, чтобы они были полезны Киеву», — пишет издание.

С начала спецоперации западные страны столкнулись с нехваткой производственных мощностей в военно-промышленном комплексе (ВПК). Поэтому встал вопрос, какое оружие из старых запасов можно извлечь, чтобы не допустить опустошения арсеналов.

Согласно информации издания, таким оружием могут стать ракеты HAWK, выведенные из эксплуатации в США еще в 90-х.

Ранее, 3 января, обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Яцек Тохман написал, что западные страны поставляют Киеву старое оружие, чтобы обновить собственный арсенал. По его словам, большая часть поставляемого вооружения — «металлолом и рухлядь».

17 декабря агентство Bloomberg рассказало о серьезной уязвимости США в вопросе восполнения арсеналов. Из-за крупных и регулярных поставок оружия Киеву США столкнулись с проблемой обеспечения собственных вооруженных сил всем необходимым.

До этого, 12 декабря, обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниэл Майклс выразил мнение, что цена военной поддержки Украины в дальнейшем может оказаться слишком высокой для Запада. В частности, он отметил, что остается открытым вопрос, есть ли у западных стран военные запасы и политическая стойкость для того, чтобы продолжать участвовать в конфликте.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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