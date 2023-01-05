Реклама
Прямой эфир
Мир
Палата представителей США в восьмом туре опять не смогла избрать спикера
Мир
Советник главы офиса президента Украины отверг идею России о прекращении огня
Мир
Москва призвала Киев дать людям возможность прийти на службы в Рождество
Мир
В офисе генсека ООН отреагировали на арест журналиста «Sputnik Литва»
Мир
В новый пакет военной помощи Украине от США войдут 50 БМП Bradley
Мир
На Украине констатировали потерю 90% ветровой генерации страны
Мир
ФРГ присоединилась к инициативе США по отправке ПВО Patriot на Украину
Армия
Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января
Мир
Rebelion узнал о намерении США повторить «трюк» с Минскими соглашениями
Политика
В Кремле оценили слова Подоляка о режиме прекращения огня на Рождество
Мир
Пушилин предупредил об ответе РФ на нарушения ВСУ режима прекращения огня
Мир
Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив

Politico сообщила о поставках США старого оружия Киеву

Politico: США могут начать поставлять Украине снятые с вооружения боевые системы
0
Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вашингтоне рассматривают возможность передачи Киеву снятой с вооружения техники. Об этом 4 января сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Вызвали на пакет: Белый дом выделит Украине $1,85 млрд
О чем еще просил Зеленский в Вашингтоне

«В Вашингтоне начались переговоры за закрытыми дверями об извлечении из бункеров боеприпасов времен холодной войны и их модернизации, достаточной для того, чтобы они были полезны Киеву», — пишет издание.

С начала спецоперации западные страны столкнулись с нехваткой производственных мощностей в военно-промышленном комплексе (ВПК). Поэтому встал вопрос, какое оружие из старых запасов можно извлечь, чтобы не допустить опустошения арсеналов.

Согласно информации издания, таким оружием могут стать ракеты HAWK, выведенные из эксплуатации в США еще в 90-х.

Ранее, 3 января, обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Яцек Тохман написал, что западные страны поставляют Киеву старое оружие, чтобы обновить собственный арсенал. По его словам, большая часть поставляемого вооружения — «металлолом и рухлядь».

17 декабря агентство Bloomberg рассказало о серьезной уязвимости США в вопросе восполнения арсеналов. Из-за крупных и регулярных поставок оружия Киеву США столкнулись с проблемой обеспечения собственных вооруженных сил всем необходимым.

До этого, 12 декабря, обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниэл Майклс выразил мнение, что цена военной поддержки Украины в дальнейшем может оказаться слишком высокой для Запада. В частности, он отметил, что остается открытым вопрос, есть ли у западных стран военные запасы и политическая стойкость для того, чтобы продолжать участвовать в конфликте.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023