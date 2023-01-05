Пресс-секретарь Мячина сообщила о госпитализации режиссера Никиты Михалкова с гриппом

Кинорежиссер Никита Михалков был госпитализирован с гриппом. Об этом в четверг, 5 января, сообщила «Известиям» его пресс-секретарь Ирина Мячина.

Согласно имеющимся данным, ранее днем Михалков самостоятельно обратился в больницу — по итогам осмотра врачи приняли решение о госпитализации и направили пациента в другое медучреждение. Подробностей о состоянии артиста не поступало.

Никите Михалкову 77 лет. Он советский и российский режиссер, сценарист, продюсер, актер, обладатель премии «Оскар», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

В числе самых известных работ Михалкова — фильмы «Пять вечеров», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник» и другие.