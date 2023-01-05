Поисковики нашли под Новгородом разбившийся бомбардировщик времен ВОВ

Под Новгородом обнаружили фрагменты самолета Пе-2 времен Великой Отечественной войны. Поисковикам удалось выяснить бортовой номер бомбардировщика, сообщает телеканал «Известия». Советская боевая машина была подбита 5 сентября 1942 года вражескими истребителями. Экипаж пытался пересечь линию фронта, но совершил вынужденную посадку между позициями наших и германских войск. Известно, что пилот-лейтенант Васильев был тяжело ранен. По некоторым данным, офицер застрелился, чтобы не попасть в плен. Сейчас поисковики пытаются выяснить судьбу еще двоих членов экипажа. Обнаружить Пе-2 удалось благодаря другой находке. В 100 метрах от бомбардировщика находились фрагменты истребителя ЛаГГ-3.

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