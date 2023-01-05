Военкор «Известий» показал работу артиллерийской бригады под Донецком

Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал работу российской артиллерийской бригады под Донецком в четверг, 5 января.

Журналист рассказал о том, как артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу с противником, а также обеспечивают прикрытие пехоте, которая, в свою очередь, ведет наступление и отодвигает боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ) всё дальше от города.

«Работа артиллерии — это как минимум 80% успеха. Потому что мы обеспечиваем и огневое прикрытие наступающим мотострелковым подразделениям, ведение контрбатарейной борьбы, уничтожение живой силы и техники противника», — отметил боец с позывным «Стив».

Он рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы уже были уничтожены склады с боеприпасами, в том числе к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также гаубицы M777 и чешские РСЗО RM-70 Vampire, которые участвовали в обстрелах, в частности, Ворошиловский район Донецка.

По словам «Стива», ВСУ продолжают вести обстрел жилых кварталов с мирным населением.

Другой боец с позывным «Татарин» отметил, что главная задача их подразделения сейчас — отбить украинских боевиков как можно дальше от Донецка, чтобы, наконец, прекратились обстрелы мирного населения.

Ранее в тот же день сообщалось, что 5 января ВСУ за два часа семь раз обстреляли населенные пункты ДНР из тяжелой артиллерии. Всего было выпущено 36 снарядов различного калибра. По Донецку ВСУ выпустили шесть снарядов, а по Макеевке — восемь. Кроме того, шесть боеприпасов прилетело по Горловке и пять — по Пантелеймоновке. Удары наносились из 155-миллиметровых орудий.

В течение новогодней ночи ВСУ выпустили 25 снарядов по Донецку. Кадры последствий обстрела продемонстрировал тогда Дмитрий Астрахань.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».