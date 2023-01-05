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Байдена уличили в некомпетентности из-за действий на Украине

Federalist: решение финансировать коррупционный Киев говорит о некомпетентности администрации Байдена
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Фото: Global Look Press/Oliver Contreras - Pool via CNP
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Решение о продолжении и усилении поддержки Украины, озвученное госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном в выступлении за несколько дней до Рождества, говорит о полной некомпетентности всего окружения президента США Джо Байдена. Такое мнение высказал обозреватель Шон Флитвуд в статье для американского журнала The Federalist в среду, 4 января.

По словам Флитвуда, во время этого выступления Блинкен также признал, что администрация Белого дома не в состоянии заниматься сразу несколькими внешнеполитическими делами.

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«Что касается конфликта России и Украины, если бы мы все еще находились в Афганистане, это, я думаю, значительно осложнило бы поддержку, которую мы смогли оказать и которую другие смогли оказать Украине для сопротивления и дать отпор российской агрессии», — приводит обозреватель слова американского госсекретаря.

По словам Флитвуда, заявление Блинкена не способствует укреплению доверия к американскому руководству, особенно в отношении Тайваня.

Журналист высказывает сомнения в том, что администрация Белого дома сможет одновременно оказывать поддержку Киеву и серьезно заниматься вопросами, связанными с Тайванем.

«Несмотря на то что администрация президента настаивает на том, что ее приверженность Тайваню «незыблема» в свете конфликта на Украине, Байден, как выясняется, не может одновременно ходить и жевать жвачку, когда дело доходит до управления несколькими иностранными делами», — подчеркивает журналист.

По его словам, Тайваню не стоит ждать поддержки со стороны США, пока у власти там находится такой некомпетентный политик, как Байден, и всё его окружение.

«Высказывания Блинкена сигнализируют Тайваню о реальности, с которой миллионы американцев сталкивались годами: Байден — некомпетентный политик, не созданный для международных отношений. К сожалению, для Тайваня такой факт приходится на время, когда остров больше всего нуждается в сильном американском руководстве», — подытоживает Флитвуд.

В тот же день директор Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс назвал три главные угрозы для США в 2023 году. В первую очередь автор материала выделил угрозу реальной военной конфронтации с Россией или КНР либо с обеими странами. В частности, Старс отметил серьезность ситуации вокруг Тайваня.

До этого, 2 января, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина, Тайвань и Корейский полуостров — вот три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира.

В середине декабря политолог-американист Малек Дудаков рассказал, что США тратят на поддержку Украины больше, чем на поддержку Тайваня.

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