Минобороны РФ отдало приказ о прекращении огня в зоне спецоперации по защите Донбасса на 36 часов.

«<...> отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января т.г. до 24:00 7 января т.г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — рассказали в Telegram-канале оборонного ведомства России.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Российская сторона призвала украинскую дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество.

Кроме того, в четверг Патриарх Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и в Донбассе, обратившись ко всем сторонам конфликта.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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