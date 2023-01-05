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Путин в разговоре с Эрдоганом обсудил Украину, АЭС «Аккую» и проект газового хаба

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Российский лидер Владимир Путин пообщался 5 января по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы лидеры государств обсудили ситуацию на Украине, атомную электростанцию «Аккую», а также проект газового хаба, уведомила пресс-служба Кремля.

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«С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания», — говорится в пресс-релизе.

Эрдоган снова напомнил о готовности Анкары стать посредником между Москвой и Киевом. В свою очередь Путин подтвердил снова, что Москва настроена на серьезный диалог, но лишь в том случае, если киевское руководство выполнит требования России, а также диалог состоится при учете новых территориальных реалий.

Также лидерами стран была поднята тема зерновой сделки и разблокирования поставок продовольствия из РФ. Путин обратил внимание на важность добросовестного комплексного подхода, который подразумевает ликвидацию всех барьеров для экспорта России.

Путин и Эрдоган также поговорили о дальнейшем расширении торгово-экономических отношений, в первую очередь речь шла о создании в Турции регионального газового хаба и строительстве АЭС «Аккую».

Эрдоган анонсировал завершение в скором времени дорожной карты газового хаба. Канцелярия турецкого президента подчеркнула, что «Анкара укрепила и продолжает укреплять инфраструктуру для создания центра природного газа в Турции и что турецкая сторона стремится завершить дорожную карту <...> как можно скорее».

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