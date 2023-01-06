Эксперты рассказали о новых трендах на рынке недвижимости

Высокая конкуренция на рынке новостроек подтолкнет застройщиков в 2023 году к усложнению архитектуры и поиску новых нетривиальных форм. Такой прогноз «Известиям» озвучил партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков.

По его словам, также может начать раскручиваться тренд на обустройство эксплуатируемых кровель, зеленых крыш.



«Террасирование зданий не только позволяет создать интересные видовые ракурсы, но дополнительные общественные пространства для жильцов. Квартиры на первых этажах с небольшим собственным двориком или террасой на общей закрытой приватной территории тоже будут востребованы на рынке», — сказал он.



Также Стариков отметил, что основной тренд в наступившем году в жилье бизнес- и премиум-класса будет направлен на усложнение архитектуры зданий, благоустройства территории и интеграции вариаций современного искусства в архитектурном пространстве.



«В условиях общей неопределенности и стресса локальная среда становится особенно важной для любого человека и качество архитектуры для покупателей, обладающих платежеспособным спросом, выйдет на первый план», — добавил архитектор.



Кроме самой архитектуры, покупатели будут обращать внимание на качественное благоустройство, которое станет важным элементом в борьбе за покупателя, сказал он.



«Разумеется, влияние внешнеполитической ситуации может внести свои коррективы, но в целом я с оптимизмом смотрю в новый год. Сложности укрепят позиции сильных игроков и поспособствуют более эффективному ведению бизнеса», — считает эксперт.



По словам главы архитектурного бюро MAD Architects Марии Николаевой, за минувшее десятилетие кругозор жителей России в контексте выбора жилья сильно расширился. Покупатель стал куда более осведомленным, что заставило бизнес тщательнее работать с архитектурой, инфраструктурой и функциональным наполнением жилых комплексов, отметила она.



«Сейчас же девелоперов ожидает новый вызов, заключающийся в необходимости сконцентрировать и удержать платежеспособный спрос на своем продукте, не растеряв те качественные улучшения в проектировании, к которым рынок шел все последние годы», — сказала эксперт.