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Зампред Совбеза Медведев назвал обращение посольства США к россиянам пределом деградации

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на обращение посольства Соединенных Штатов Америки к россиянам. Комментарий по этой теме он оставил в своем Telegram-канале в четверг, 5 января.

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В обращении, опубликованном американским дипведомством, говорилась о «солидарности США с каждым, кто стремится создать более мирное будущее».

«Даже для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации», — написал Медведев, отмтетив, что американское руководство тратит десятки миллиардов долларов на подпитку украинского конфликта и «чужими руками истребляет тысячи людей», что не мешает США заявлять о «построении мирного будущего».

Медведев назвал такую политику «запредельным цинизмом в лучших традициях нацистов».

«Да, собственно, несущие такой бред и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса», — написал зампред Совбеза РФ.

До этого, 31 декабря, Медведев заявил о неспособности врагов сломить Россию в 2023 году. Он подчеркнул, что РФ продолжит делать всё возможное для того, чтобы делать жизнь граждан своей страны лучше и безопаснее.

Ранее, 25 декабря, зампред Совбеза в статье для «Российской газеты» написал о том, что мир в 2022 году изменился навсегда и наступила новая эпоха, которая несет кардинальные перемены.

Он отметил, что западный мир «постепенно превращается в осажденную крепость, входы в которую он наглухо закрывает стенами». В то же время Запад собственными руками разрушает фундаментальные принципы рыночной экономики, а интересы стран этой коалиции всё больше противоречат друг другу.

Также Медведев указал, что по его мнению, «апокалипсиса не будет». Он подчеркнул, что Москва будет придерживаться условий своей ядерной доктрины. По его словам, чем быстрее будут соблюдены гарантии безопасности для России, тем скорее спадет уровень напряженности в мире.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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