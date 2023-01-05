До 21 увеличилось число пострадавших при пожаре в жилом доме в Чебоксарах
До 21 человека выросло число пострадавших при пожаре в девятиэтажке в Чебоксарах. Об этом сообщил источник «Известий».
По последним данным, озвученным МЧС, пострадавшими числились 17 человек, среди них восемь детей.
Пожар в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома по улице Шевченко возник ранее, 5 января. Двое несовершеннолетних, как сообщалось, находятся в тяжелом состоянии.
Спасены более 40 человек. В настоящее время пожар локализован на площади 30 кв. м, объявлена ликвидация открытого горения.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Собственник квартиры задержан. Пояснить обстоятельства случившегося он не смог, так как находится в состоянии алкогольного опьянения.