Названа причина пожара с 17 пострадавшими в Чебоксарах

Причиной крупного пожара в многоэтажке в Чебоксарах, вероятнее всего, стало неосторожное обращение с огнем, сообщили 5 января в экстренных службах.

По данным правоохранителей, собственник квартиры, в которой возникло возгорание, задержан. Он находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Его доставили в отдел полиции. Пояснений произошедшему он не дает, поскольку находится в состоянии алкогольного опьянения», — приводит ТАСС заявление правоохранителей.

Пожар в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома по улице Шевченко, 29, начался днем в четверг. Пострадали 17 человек, из которых восемь детей, они госпитализированы. Двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии.

Спасено более 40 человек. В настоящее время пожар локализован на площади 30 кв. м, объявлена ликвидация открытого горения.