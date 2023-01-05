Слова, прозвучавшие в новогоднем обращении президента Франции Эммануэля Макрона, говорят о постепенном изменении позиции Парижа по Украине, в том числе по вопросу о принадлежности Крыма. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom 4 января.

«Макрон сделал ряд замечаний о том, что необходимо найти такой путь урегулирования конфликта, который не будет включать в себя принуждение России отказаться от всех своих приобретений. Он уже публично заявил, что не следует ожидать от России отказа от Крыма», — заметил Макгрегор.

Он также указал на то, участившиеся в последнее время призывы к союзникам генсека НАТО Йенса Столтенберга увеличить вклад в оказание помощи вооруженным силам Украины (ВСУ), указывают на провал политики коллективного Запада на этом направлении.

«Если бы действия западных сил носили успешный характер, не пришлось бы умолять союзников прилагать больше усилий», — заключил экс-советник Пентагона.

В тот же день директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг в статье для издания ZDF заявил, что возвращение территорий Крыма и Донбасса — нереалистичная задача для Киева. Он упомянул о том, что Донбасс уже де-факто с 2014 года не украинский, потому его возвращение — сложная задача.

Несколькими днями ранее, 30 декабря, обозреватель The Federalist Джонатан Тобин также назвал нереалистичной цель президента Украины Владимира Зеленского завладеть Крымом и Донбассом. Тобин также упомянул, что стремление Зеленского может привести к эскалации конфликта. В свою очередь, Вашингтону, по словам автора публикации, следует пересмотреть свою политику в отношении Украины.

До этого, в конце ноября, старший редактор The American Conservative Род Дреер заявил, что Киев должен прекратить призывы к «возвращению» Крыма под контроль Украины и пойти на переговоры для разрешения конфликта.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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