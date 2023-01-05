В Германии предрекли эскалацию конфликта из-за поставок Киеву западных танков

В случае поставок Киеву американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley и французских танков, Вашингтон и Париж перейдут еще одну красную черту, что приведет к новой эскалации конфликта. Об этом 5 января заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (AFD) Тино Крупалла.

«Вместе с этой поставкой наши партнеры по НАТО переходят еще одну красную черту. Россия может мобилизовать больше войск и применить еще более тяжелое оружие на Украине», — приводятся его слова на сайте AFD.

Крупалла отметил, что правильным путем были бы мирные переговоры вместо эскалации. В связи с этим он призвал правительство ФРГ оказать деэскалационное влияние на США и Францию.

Накануне, 4 января, президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность поставок БМП Bradley Киеву. Данная техника предназначены для перевозки пехоты и разведчиков. Ее эксплуатация позволяет повысить наземные боевые возможности.

В тот же день глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Франция поставит Киеву колесные танки AMX-10RC и бронированные машины Bastion.

Тогда же сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC.

По мнению министра иностранных дел Франции Катрин Колонны, поставки Киеву танков якобы не сделают Париж соучастником конфликта. При этом читатели французского журнала Le Point раскритиковали решение Макрона.

Москва неоднократно указывала, что накачивание киевского режима западным оружием только затягивает конфликт и приближает НАТО к опасной отметке прямого столкновения с РФ.

Так, 27 декабря, министр иностранных дел Сергей Лавров указал на то, что западные страны сознательно накачивают киевский режим самым современным оружием, чтобы ожесточить характер конфликта на Украине и как можно дольше его затянуть.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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