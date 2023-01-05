Не менее 17 человек пострадали при пожаре в жилом доме в Чебоксарах
Крупный пожар вспыхнул в жилом девятиэтажном доме в Чебоксарах, пострадали 17 человек. По данным «Известий», среди пострадавших восемь детей.
Огонь охватил три этажа.
Большинству пострадавших медики оказали первую помощь на месте. Часть людей госпитализировали.
Пожар возник утром в квартире на втором этаже, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
По данным регионального управления МЧС, по состоянию на 15:00 мск возгорание было локализовано.
Причины пожара устанавливаются.
2 января на Балтийской улице в Санкт-Петербурге возник пожар, в результате которого погибли два человека и еще четыре пострадали. По информации «Известий», возгорание произошло в двухкомнатной квартире в доме 25.