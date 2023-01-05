Медведев назвал обращение посольства США к россиянам пределом моральной деградации

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал обращение посольства США к гражданам РФ, в котором заявляется о «солидарности с каждым, кто стремится создать более мирное будущее». Своим мнением Медведев поделился в Telegram-канале в четверг, 5 января.

«Это обращение — верх цинизма и предел моральной деградации», — написал зампред Совбеза.

Он указал на то, что, говоря о желании построить мирное будущее, США в то же самое время тратят десятки миллиардов на потпитку конфликта на Украине, поставляя свое оружие в гигантских масштабах, и чужими руками «истребляя тысячи людей».

«Это запредельный цинизм в лучших традициях нацистов. Да, собственно, несущие такой бред, и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса», — отметил Медведев.

Он добавил, что ответ России не заставит себя ждать.

«Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет «Циркон» отправился вчера к берегам стран НАТО. 1 тыс. км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО», — заключил Медведев.

Несколькими днями ранее, 31 декабря, Медведев заявил о неспособности врагов сломить Россию в 2023 году. Зампред Совбеза напомнил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине, указав, что власти РФ больше не могли смотреть на то, как на территории Украины продолжались обстрелы мирного населения Донбасса, а в гражданах страны взращивалась ненависть ко всему русскому.

В качестве целей российской СВО политик выделил возможность отстоять право людей на родной язык, традиции и культуру. Медведев также подчеркнул, что Россия продолжит делать всё возможное для того, чтобы делать жизнь граждан своей страны лучше и безопаснее.

До этого, 25 декабря, зампред Совбеза в своей статье для «Российской газеты» написал о том, что мир в 2022 году изменился навсегда, и наступила новая эпоха, которая несет кардинальные перемены.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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