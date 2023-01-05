Принц Гарри счел принца Уильяма виновным в скандале с нацистской формой

Британский принц Гарри считает, что принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон отчасти виновны в скандале с нацистской формой. Об этом в среду, 4 января, пишет издание Page Six со ссылкой на автобиографию герцога Сассекского «Запасной».

В приведенном в статье отрывке Гарри рассказывает, что с выбором нашумевшего костюма ему помогли старший брат и его жена. Изначально он рассматривал два варианта: форма пилота или нацистского солдата. В телефонном разговоре принц и принцесса Уэльские отдали предпочтение второму. Они также одобрили готовый образ, когда увидели его на Гарри.

«Они оба взвыли. Хуже, чем купальный костюм Уилли! Еще более нелепый! Но в этом, опять-таки, весь смысл», — цитирует книгу Page Six.

Скандал вокруг неудачного решения принца Гарри для костюмированной вечеринки разразился в 2005 году. Он появился на праздновании дня рождения олимпийского чемпиона по конному спорту Ричарда Мида в мундире немецкого офицера с нарукавной повязкой со свастикой. Представители королевского двора объяснили его поступок неудачной шуткой, а сам принц принес извинения.

Выход автобиографической книги принца Гарри «Запасной» запланирован на следующую неделю. 27 октября 2022 года стало известно, что выход мемуаров отложили по просьбе автора в связи со смертью Елизаветы II.

5 января сообщалось, что принц Гарри в тех же мемуарах рассказал о том, как подвергся нападению со стороны Уильяма. По его словам, конфликт вспыхнул из-за претензий старшего брата к Меган Маркл, жене Гарри, и закончился дракой.