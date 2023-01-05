Слуцкий призвал ООН оценить действия Меркель и Олланда по Минским соглашениями

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 5 января призвал Организацию Объединенных Наций дать объективную оценку действиям экс-президента Франции Франсуа Олланда и бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель по Минским соглашениям.

В декабре 2022 года Меркель сообщила, что Минские соглашения были необходимы для того, чтобы дать Киеву передышку и обеспечить подготовку украинской армии к конфликту. Позже Олланд подтвердил ее слова.

«Организация Объединенных Наций должна дать объективную оценку действиям Олланда и Меркель, с самого начала блефовавших при подписании Минских соглашений», написал Слуцкий в Telegram-канале.

5 января официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик воздержался от комментариев, когда журналисты задали ему вопрос о заявлениях Меркель и Олланд.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в беседе с «Известиями» отметила, что в настоящее время ООН является просто исполнителем интересов Запада и очередным рупором западной пропаганды.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас указал, что европейские политики восемь лет лгали о важности Минских соглашений для подготовки к «большой войне».