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Бутина раскритиковала ООН за молчание после слов Меркель о Минских соглашениях

Бутина о молчании ООН после заявления Меркель: ведут себя, как спрятавшийся под одеялом ребенок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Организация Объединенных Наций ведет себя, как спрятавшийся под одеялом ребенок, уклоняясь от комментариев после заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях. Об этом заявила в разговоре с «Известиями» 5 января член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Ранее Меркель и Олланд сообщили, что Минские соглашения заключались с целью дать Киеву больше времени на подготовку к противостоянию с Россией. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик воздержался от комментариев.

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«На сегодня ООН просто является исполнителем интересов Запада и очередным рупором западной пропаганды», — сказала Бутина.

Она посетовала, что Организация Объединенных Наций утратила свою миротворческую роль. Также, по ее словам, представители ООН предпочитают не комментировать острые вопросы, при этом когда речь заходит об антироссийской позиции высказываются охотно.

«Они просто <...> как ребенок, который спрятался под одеялом и считает, что его не видно <...> а на самом деле из-за этого он фактически никого не видит», — добавила депутат.

В декабре президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что слова европейских политиков о Минских соглашениях являются предательством Донбасса.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами ДНР и ЛНР. «Минск-2», комплекс мер по выполнению Минских соглашений, был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

Документ был подписан контактной группой по урегулированию ситуации на Украине и главами на тот момент провозглашенных республик.

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